L’arctique, enjeux juridiques et géopolitiques Cinéma Le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

L’arctique, enjeux juridiques et géopolitiques

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 14:15:00

fin : 2027-01-19 16:30:00

Date(s) :

2027-01-19

Une conférence annimée par Florian Aumond

La prétention de Donald Trump à annexer le Groenland a eu pour conséquence de porter l’attention sur la région arctique.

Celle-ci cristallise en réalité un ensemble d’enjeux de nature à la fois juridique et géopolitique, alimentés par les conséquences du changement climatique. Le recul de la banquise laisse entrevoir une augmentation du trafic maritime dans une région où se concentre nombre d’installations militaires. La coopération entre les Etats arctiques se trouve par ailleurs menacée par la politique menée actuellement par certains, tendant notamment à assourdir les revendications des peuples autochtones arctiques. .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

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English : L’arctique, enjeux juridiques et géopolitiques

L’événement L’arctique, enjeux juridiques et géopolitiques Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine