L’Arre : patrimoines d’hier et de demain, quai du pont, Le Vigan

Informations pratiques

L’Arre : patrimoines d’hier et de demain Samedi 19 septembre, 14h30 quai du pont Gard

Limité à 20 personnes, sur inscription. Annulation en cas d’intempéries. Prévoir matériel de marche adapté (durée : 1h20, dénivelé 61m, non accessible aux poussettes et fauteuils)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si l’Arre avait encore bien des histoires à vous raconter ?

Le temps d’une balade au fil de la rivière, partez à la rencontre des patrimoines qui jalonnent ses rives.

Ponts, moulins, béals, canaux, centrales hydrauliques et patrimoines naturels se dévoileront au fil d’une visite à deux voix, menée par Romain Volkmann, technicien rivières, et Marie Ingremeau, guide-conférencière.

Vestiges oubliés, patrimoines fragiles ou menacés : autant de traces qui racontent d’autres histoires.

Une balade pour ouvrir l’œil, remonter le temps et découvrir l’Arre comme vous ne l’avez peut-être jamais regardée !

quai du pont quai du pont Le Vigan 30120 Gard Occitanie 04 67 81 01 72 https://www.sudcevennes.com/agenda/tout-agenda/7981057_larre-patrimoines-dhier-et-de-demain/ [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/262491567077366 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 81 01 72 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@sudcevennes.com »}] Départ de la balade commentée : L’Arre : Patrimoine d’hier et de demain Parking devant ancienne Biocoop (Quai du Pont)

Et si l’Arre avait encore bien des histoires à vous raconter ?

©Virginie Govignon