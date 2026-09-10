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L’Arre : patrimoines d’hier et de demain, quai du pont, Le Vigan

samedi 19 septembre 2026 · quai du pont · Le Vigan

L’Arre : patrimoines d’hier et de demain, quai du pont, Le Vigan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
quai du pont
Adresse
quai du pont
Ville
30120 Le Vigan
Département
Gard
Tarif
Limité à 20 personnes, sur inscription. Annulation en cas d'intempéries. Prévoir matériel de marche adapté (durée : 1h20, dénivelé 61m, non accessible aux poussettes et fauteuils)

L’Arre : patrimoines d’hier et de demain Samedi 19 septembre, 14h30 quai du pont Gard

Limité à 20 personnes, sur inscription. Annulation en cas d’intempéries. Prévoir matériel de marche adapté (durée : 1h20, dénivelé 61m, non accessible aux poussettes et fauteuils)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si l’Arre avait encore bien des histoires à vous raconter ?

Le temps d’une balade au fil de la rivière, partez à la rencontre des patrimoines qui jalonnent ses rives.

Ponts, moulins, béals, canaux, centrales hydrauliques et patrimoines naturels se dévoileront au fil d’une visite à deux voix, menée par Romain Volkmann, technicien rivières, et Marie Ingremeau, guide-conférencière.

Vestiges oubliés, patrimoines fragiles ou menacés : autant de traces qui racontent d’autres histoires.

Une balade pour ouvrir l’œil, remonter le temps et découvrir l’Arre comme vous ne l’avez peut-être jamais regardée !

quai du pont quai du pont Le Vigan 30120 Gard Occitanie 04 67 81 01 72 https://www.sudcevennes.com/agenda/tout-agenda/7981057_larre-patrimoines-dhier-et-de-demain/ [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/262491567077366 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 81 01 72 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@sudcevennes.com »}] Départ de la balade commentée : L’Arre : Patrimoine d’hier et de demain Parking devant ancienne Biocoop (Quai du Pont)
Et si l’Arre avait encore bien des histoires à vous raconter ?

©Virginie Govignon

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