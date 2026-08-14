L’arrivée du Père Noël Molsheim
dimanche 20 décembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
L’arrivée du Père Noël
Place de l’Hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-20 19:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Arrivée du père noël et ses lutins
Le Père Noël fera son entrée en calèche, entouré de ses joyeux lutins au cœur de Molsheim. .
Place de l’Hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com
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English :
Arrival of Santa Claus and his elves
L’événement L’arrivée du Père Noël Molsheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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