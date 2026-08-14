UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Molsheim

L’arrivée du Père Noël Molsheim

dimanche 20 décembre 2026 · Molsheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de l'Hôtel de ville
Ville
67120 Molsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Molsheim

L’arrivée du Père Noël

Place de l’Hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-20 19:00:00

Date(s) :
2026-12-20

Arrivée du père noël et ses lutins
Le Père Noël fera son entrée en calèche, entouré de ses joyeux lutins au cœur de Molsheim.   .

Place de l’Hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41  contact.asaco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arrival of Santa Claus and his elves

L’événement L’arrivée du Père Noël Molsheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

À voir aussi à Molsheim (Bas-Rhin)