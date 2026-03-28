Larsen Lapin Péniche Spera Dole
Larsen Lapin Péniche Spera Dole jeudi 16 juillet 2026.
Larsen Lapin
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le 16 juillet, rendez-vous à bord de la péniche Spera pour une soirée pop rock avec Larsen Lapin. Dès 20h, laissez-vous porter par un concert dynamique et entraînant dans une ambiance chaleureuse au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour profiter pleinement de l’atmosphère estivale entre amis ou en famille. Entrée libre, venez vibrer au son du live dans un cadre original. .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : Larsen Lapin
L’événement Larsen Lapin Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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