L’art à l’épreuve du numérique Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

L’art à l’épreuve du numérique

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-16

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-11-16

Cette présentation propose un état des lieux des arts visuels à la croisée des chemins du numérique, du point de vue des artistes, des institutions artistiques et du public.

Dans le cadre de “Virtuel ! Et alors ?”

Conférence “Sur les chemins du numérique”

Entrée libre Par Christophe Hazemann*

Le langage numérique, au départ, n’a intéressé que quelques artistes pionniers, mais comme l’évolution de la photographie avait bousculé le monde de l’art, les nouvelles technologies actuelles, Intelligence artificielle en tête, interrogent plus que jamais le processus créatif et l’expérience artistique. Même si elles ouvrent de nouvelles perspectives en matière de création, de diffusion, d’accessibilité et de conservation de l’art en général, les nouvelles technologies posent aussi beaucoup de questions les artistes vont-ils se faire remplacer par les ordinateurs ? Comment distinguer la réalité quand les images générées sont plus vraies que nature ? Comment gérer la protection de la propriété intellectuelle?

Cette présentation propose un état des lieux des arts visuels à la croisée des chemins du numérique, du point de vue des artistes, des institutions artistiques et du public.

*Christophe Hazemann est directeur adjoint de l’EPCC musée Soulages de Rodez depuis 2017.

Il est plus spécifiquement en charge du service des publics et de la programmation culturelle.

Il bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la médiation en art contemporain et le développement des publics et des activités en milieu muséal.

Il intervient également en qualité d’enseignant pour le BUT Infocom de l’IUT de Rodez.

Il est par ailleurs artiste photographe plasticien et a déjà exposé dans diverses galeries à Paris et en province. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

This presentation offers an overview of the state of the visual arts at the crossroads of the digital age, from the perspectives of artists, art institutions, and the public.

L’événement L’art à l’épreuve du numérique Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)