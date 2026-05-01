L’art au jardin Ecole d’art André-Malraux Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

L’art au jardin

Ecole d’art André-Malraux 1 Boulevard Voltaire Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Plantes, déco, jardin, artisanat, animations et vide jardin.

Artiste invité Rémi Garnier, sculpteur. .

Ecole d’art André-Malraux 1 Boulevard Voltaire Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : L’art au jardin

L’événement L’art au jardin Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne