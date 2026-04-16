Béziers

L’ART CHEZ VOUS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-05-09

Yannick Cano photographie les abonnés avec leur œuvre. Une expo sensible autour du choix, du dialogue et du regard.

Le photographe Yannick Cano s’invite chez les abonnés de l’artothèque avec un protocole simple deux questions pour engager le dialogue — pourquoi avoir choisi cette œuvre et que vous apporte-t-elle ? Au fil de l’échange, il réalise leur portrait aux côtés de l’œuvre empruntée.

L’exposition dévoile ainsi des images sensibles, surprenantes et singulières. Né à Sète, il débute dans la presse avant de s’orienter vers la photographie d’auteur, au contact de Denis Dailleux, Stéphane Lavoué et Sylvie Hugues. Son travail explore les enjeux sociétaux à travers les territoires de sa Méditerranée natale, porté par une écriture photographique à la fois authentique et contemporaine. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : L’ART CHEZ VOUS

Yannick Cano photographs subscribers and their work. A sensitive exhibition about choice, dialogue and vision.

L’événement L’ART CHEZ VOUS Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34