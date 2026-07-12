Informations pratiques

Sarrebourg

L’art dans la rue

place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cette nouvelle édition de L’art dans la rue réunira en plein air, peintres, sculpteurs, photographes, céramistes etc… Petite restauration et bars ouverts sur place. Pour les exposants, le dossier d’inscription est disponible à la mairie de Sarrebourg.Tout public

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place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

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English :

This new edition of L’art dans la rue will bring together painters, sculptors, photographers, ceramists and more… Snacks and bars available on site. For exhibitors, registration forms are available from Sarrebourg town hall.

L’événement L’art dans la rue Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG