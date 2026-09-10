L’art de conserver des œuvres avec Florence Disson, conservatrice du patrimoine, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

L’art de conserver des œuvres avec Florence Disson, conservatrice du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Connaissez-vous le monde fascinant de la conservation d’œuvre d’art ? Pour le découvrir, joignez-vous à cette visite auprès de Florence Disson, conservatrice du patrimoine au musée. En contact constant avec les œuvres, elle vous partagera son expérience, ses missions au sein du musée et vous parlera également de restauration de certaines pièces des collections !

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Connaissez-vous le monde fascinant de la conservation d’œuvre d’art ?

© Musée national Adrien Dubouché