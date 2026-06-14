L’art de la nuance Théâtre du Châtelet Paris

« Nous sommes dans l’inconcevable, mais avec des repères éblouissants. » René Char,

Pensés comme une alternative à la sortie au concert, plutôt programmée le soir ou en matinée mais jamais avant quinze heures, les Concerts du dimanche matin offrent un format hors des sentiers battus, pour toute la famille. Inscrits dans « l’esprit Châtelet », avec une programmation à la fois exigeante, éclectique et populaire, ces rendez-vous sont construits autour d’un format simple et accessible : une heure de musique, sans entracte, ponctuée par une introduction et une lecture où alternent poésie, littérature et philosophie.

Placés sous le patronage d’une personnalité du monde de l’art ou des lettres, les Concerts du dimanche matin sont pensés comme un moment musical original, où des interprètes de renom se prêtent au jeu du dialogue entre les arts et la société, pour une approche à la fois sensible, informée et éclairée du concert.

Pour cette seconde édition au Théâtre du Châtelet, la programmation s’articule autour de quatre rendez-vous, de la musique de chambre de Wolfgang Amadeus Mozart à l’œuvre pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, en passant par un hommage à Ludwig van Beethoven ainsi qu’un regard sur le répertoire pour piano seul des xixe et xxe siècles. Cette programmation met l’accent sur la contemplation et la réflexion, avec une approche accessible, pour toutes et tous. En filigrane aussi, et comme le suggère l’extrait de la lettre écrite par le poète et résistant René Char à son ami Francis Curel durant la Seconde Guerre mondiale, les Concerts du dimanche matin sont, d’abord et avant tout, une invitation à l’extase, dans le bel écrin qu’est la Grande Salle du Théâtre du Châtelet.

Programme

Introduction et lecture par Claire Chazal, en hommage à Jean Daniel

Piano Selim Mazari, Anton Gerzenberg, Jean-Paul Gasparian

— Selim Mazari

Franz Liszt

Réminiscences, S. 438 (d’après Simon Boccanegra, opéra de Giuseppe Verdi)

Felix Mendelssohn

Variations sérieuses en ré mineur, op. 54, MWV U156

— Anton Gerzenberg

Johannes Brahms

Variations sur un thème de Paganini en la mineur, op. 35

— Jean-Paul Gasparian

Gabriel Fauré

Nocturne no 6 en ré bémol majeur, op. 63 (arrangement Leonard Borwick)

Claude Debussy

« Fêtes », extrait des Nocturnes, no 2, L 91 (arrangement Leonard Borwick)

Franz Liszt

Miserere du Trovatore, S. 433, paraphrase de concert (d’après Le Trouvère, opéra de Giuseppe Verdi)

Regards sur le répertoire pour piano seul, de Franz Liszt à Gabriel Fauré. Dans le cadre des Concerts du Dimanche Matin.

Le dimanche 13 décembre 2026

de 11h00 à 12h00

payant

De 5 à 35 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-13T12:00:00+01:00

fin : 2026-12-13T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-13T11:00:00+02:00_2026-12-13T12:00:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/lart-de-la-nuance/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



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