L’ART DES JARDINS AU PARC JOUVET, Parc Jouvet, Valence

L’ART DES JARDINS AU PARC JOUVET Samedi 6 juin, 14h30 Parc Jouvet Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

L’ART DES JARDINS AU PARC JOUVET

RV : Belvédère du parc Jouvet

Accompagnés d’une guide paysagiste, apprenez à décoder la composition de ce parc remarquable. Ensembles arboricoles, arrangements floraux et zones de loisirs : son aménagement paysager n’aura plus de secrets pour vous.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo

Parc Jouvet 27 avenue de la Comète, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475792086 https://www.facebook.com/pages/Parc-Jouvet/1437159116515481 [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}] Parc public de 7 hectares, créé au début du XXe siècle par des architectes paysagistes de renom (Vacherot, Redont, Touret, Martinet) ; de style composite il associe style à la française et décor paysager. Ouvert toute l’année.

L’ART DES JARDINS AU PARC JOUVET

©L. Pascale