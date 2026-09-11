L’art des sentiers métropolitains, Hôtel de Ville, Saint-Louis

Informations pratiques

L’art des sentiers métropolitains 18 – 20 septembre Hôtel de Ville Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’art des sentiers métropolitains

Et si la marche devenait un outil pour découvrir autrement nos territoires? À travers les sentiers métropolitains, l’exploration des villes et de leurs périphéries se transforme en une expérience sensible, culturelle et collective, offrant un nouveau regard sur les paysages du quotidien.

Créée par le Pavillon de l’Arsenal en 2020, en partenariat avec l’Agence des Sentiers Métropolitains, l’exposition retrace l’émergence d’une pratique née à Marseille à l’occasion de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture. Elle présente quinze sentiers conçus dans de grandes métropoles européennes, parmi lesquelles Marseille, Bordeaux, Milan ou encore Athènes. Longs de 60 à 600 kilomètres, ces itinéraires ouvrent un nouvel espace de création, à la croisée de l’urbanisme, de l’art, de l’écologie, du paysage et de l’agriculture.

Pensés comme de véritables projets urbains et culturels, les sentiers métropolitains invitent à renouer avec les territoires habités. Leur conception repose sur une démarche participative associant habitants, artistes, urbanistes et acteurs locaux. Explorations collectives, marches publiques, récits, œuvres artistiques, publications, films ou expositions nourrissent ces itinéraires, élaborés en concertation avec les territoires qu’ils traversent.

Fruit d’un travail mené par les cofondateurs de l’Agence des Sentiers Métropolitains, Baptiste Lanaspeze et Paul-Hervé Lavessière, commissaires de l’exposition, L’art des sentiers métropolitains rend hommage aux pionniers de cette démarche et dévoile les étapes de création d’un sentier métropolitain. Elle invite le public à interroger sa manière d’habiter la métropole, à porter un regard renouvelé sur les espaces ordinaires et à imaginer les contours d’une ville plus durable.

Le CAUE d’Alsace accompagne la diffusion de cette exposition, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux contemporains du paysage, de l’aménagement et des mobilités. Facile à accueillir et à installer, elle est mise gratuitement à disposition des collectivités, établissements culturels, associations et structures éducatives souhaitant proposer au public une découverte originale de nos territoires à travers la marche.

Exposition portée par le CAUE d’Alsace conçue par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris.

Contact pour information : +33(0)3 88 15 02 30, com@caue-alsace.com

Ouverture au public dès le jeudi 17 septembre à 18h, parallèlement au vernissage de l’exposition Mémoires verticales.

Hôtel de Ville 21, rue Théo-Bachmann, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0389695200 https://www.saint-louis.fr [{« link »: « mailto:com@caue-alsace.com »}] Inauguré en 1989. Conçu par les architectes Pierre Merz et Raymond Ullmann, le bâtiment a reçu la même année le Prix de la qualité architecturale. Accès PMR intégral

Parkings souterrain et aérien à proximité

À 10 minutes de la gare et de la gare routière

Exposition-dossier

©collectif Sentiers métropolitains