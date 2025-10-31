L’Art du Couple Spectacle Zenith de Limoges Limoges

L’Art du Couple Spectacle

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

S’aimer c’est facile, mais se supporter ? L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher. Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé pratiquer le silence est légèrement risqué ? Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !). Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido. .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

English : L’Art du Couple Spectacle

German : L’Art du Couple Spectacle

Italiano :

Espanol : L’Art du Couple Spectacle

L’événement L’Art du Couple Spectacle Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole