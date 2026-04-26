L’Art du mensonge : nouveau cycle au Forum des images Forum des images Paris

Au programme en mai :

Soirée d’ouverture

L’Invraisemblable Vérité de Fritz Lang.

Dans ce récit magistral aux rebondissements imprévisibles, un journaliste orchestre un « coup » fondé sur de fausses preuves pour démontrer la fragilité de la justice. Une leçon de cinéma d’une élégance rare et d’une actualité saisissante à l’ère du storytelling et des fake news. En préambule de cette projection, le court métrage Gargantuan, de John Smith, donne le ton du week-end qui lui sera consacré.

→ Mercredi 29 avril à 19h30

Les cours du vendredi inédits : Clément Viktorovitch et Hélène Frappat

Logocratie : la démocratie dévorée par les mensonges ?

Animé par Clément Viktorovitch.

→ Vendredi 22 mai à 18h30

Le Gaslighting : un crime parfait contre la vérité

Animé par Hélène Frappat.

→ Vendredi 22 mai à 18h30

John Smith : invité d’honneur

Imaginez si Jean-Luc Godard réalisait un film des Monty Python et vous aurez peut-être un aperçu global du travail du cinéaste John Smith, de son humour si singulièrement iconoclaste et trivial, couplé à une réflexion sur les pouvoirs hypnotiques de l’image et de la parole. Fort de plus de cinquante années d’expérimentation dans le documentaire expérimental et les installations vidéo, John Smith bouleverse les frontières entre réalité et fiction.

Discussion exceptionnelle avec le réalisateur

Retour sur l’ensemble de son œuvre, avec le programmateur Charles Herby-Funfschilling.

→ samedi 23 mai à 17h30

Programme de courts métrages : 1re partie

En sa présence.

→ samedi 23 mai à 15h30

Home Suite

En sa présence.

→ samedi 23 mai à 20h

Programme de courts métrages : 2e partie

En sa présence.

→ dimanche 24 mai à 15h

Hotel Diaries

En sa présence. Suivi d’une discussion.

→ dimanche 24 mai à 17h30

Tous les films de mai :

Tootsie de Sydney Pollack (1983), avec Dustin Hoffman et Jessica Lange

Un comédien au chômage se travestit en femme pour obtenir un rôle…

→ samedi 2 mai à 15h

Certains l’aiment chaud de Billy Wilder (1959), avec Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon.

Poursuivis par des gangsters, deux musiciens se font engager, en se travestissant, dans un orchestre féminin

→ samedi 2 mai à 17h30

Victor Victoria de Blake Edwards (1982), avec avec Julie Andrews et James Garner.

Dans les années 1930, Victoria, une chanteuse au chômage, se transforme en Victor et devient la coqueluche des nuits parisiennes.

→ samedi 2 mai à 20h30

Les Neuf Reines de Fabián Bielinsky, avec Ricardo Darín et Gaston Pauls.

Juan et Marcos, deux petits arnaqueurs de Buenos Aires, se rencontrent au moment où ils s’apprêtent à commettre un même cambriolage. Ils s’associent pour voler une planche de neuf timbres rarissimes, les Nueve Reinas.

→ dimanche 3 mai à 16h30

Le Limier de Joseph L. Mankiewicz (1973), avec Laurence Olivier et Michael Caine.

Un réjouissant duel dans le huis clos d’un château, où se côtoient labyrinthes, automates et autres trompe-l’œil. Le jeu de simulacres tourne au jeu de massacre. Le dernier film de Mankiewicz.

→ dimanche 3 mai à 19h

Menteur, menteur de Tom Shadyac (1997), avec Jim Carrey et Jennifer Tilly.

Un avocat renommé, qui a fondé sa carrière sur son talent incomparable pour le mensonge, est-il capable d’arrêter de mentir pendant 24 heures ?

→ vendredi 8 mai à 18h

Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg (2003), avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks.

Un agent du FBI poursuit un escroc de 16 ans ayant détourné 2 millions de dollars tout en se faisant passer pour un pilote de ligne, un médecin ou un professeur d’université…

→ vendredi 8 mai à 20h30

Le Roman d’un tricheur de et avec Sacha Guitry (1936).

Depuis son enfance, un homme n’a qu’une seule ambition : devenir riche. Pour cela, il décide de devenir tricheur et voleur professionnel.

→ samedi 9 mai à 15h

Misère ou Noblesse de Mario Mattoli (1954), avec Totò et Sophia Loren.

Naples, XIXe siècle. Deux familles pauvres qui meurent de faim se font passer pour des aristocrates.

→ samedi 9 mai à 17h

Parasite de Bong Joon-ho (2019), avec Song Kang-ho, Choi Woo-shik et Park So-dam.

Les membres d’une famille pauvre élaborent un stratagème pour être employés par une famille riche et infiltrer individuellement son foyer.

Palme d’Or Cannes 2019.

→ samedi 9 mai à 20h30

Le Prestige de la mort de et avec Luc Moullet (2007), et Bernadette Lafont.

Luc Moullet, cinéaste fauché, maquille sa propre disparition dans l’espoir que le scoop de son décès lui permettent de financer son prochain film.

→ dimanche 10 mai à 17h

Les Producteurs de Mel Brooks (1967), avec Zero Mostel et Gene Wilder.

Deux escrocs sans le sou montent une comédie musicale à Broadway, Le Printemps de Hitler. Farce irrévérencieuse décapante au mauvais goût assumé.

→ dimanche 10 mai à 19h

Rashômon (1950), d’Akira Kurosawa avec Toshirō Mifune et Masayuki Mori.

Un homme mort, trois suspects. Qui l’a tué ? Kurosawa entremêle les récits et montre qu’il n’y a que des vérités dans ce drame.

→ mercredi 13 mai à 19h

Yourself and Yours de Hong Sang-soo (2016), avec Kim Ju-hyuk et Lee Yoo-young.

Une nouvelle variation sur les histoires de cœur désaccordées, une déambulation en forme de casse-tête.

→ vendredi 15 mai à 21h

• précédé par : Cours du vendredi Les vertus du mensonge, croyance et connaissance par Diane Arnaud.

vendredi 15 mai à 18h30. Tarif unique 5€.

Les Lumières de la ville de et avec Charlie Chaplin (1930), et Virginia Cherrill.

Charlot tente par tous les moyens d’aider une jeune marchande de fleurs, aveugle, à retrouver la vue…

→ samedi 16 mai à 15h

Les Faussaires de Manhattan de Marielle Heller (2018), avec Melissa McCarthy et Richard E. Grant.

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, elle se découvre par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grand·es écrivain·es…

→ samedi 16 mai à 17h

L’Aventure de Madame Muir de Joseph L. Mankiewicz (1948),

Une jeune veuve s’installe avec sa fille dans un cottage en bord de mer, qui serait hanté par le fantôme d’un capitaine de marine.

→ samedi 16 mai à 19h30

Chaînes conjugales de Joseph L. Mankiewicz (1949), avec Jeanne Crain, Linda Darnell et Ann Sothern.

Peu avant leur départ en excursion, trois amies partent reçoivent une lettre d’une amie leur annonçant qu’elle quitte la ville avec le mari de l’une d’entre elles. Mais lequel ?

→ dimanche 17 mai à 17h

Copie conforme d’Abbas Kiarostami (2010), avec Juliette Binoche et William Shimell.

Lorsqu’elle s’amuse à le faire passer pour son mari, trop souvent absent, il accepte de rentrer dans son jeu. Mais il devient bientôt difficile de démêler le vrai du faux…

→ dimanche 17 mai à 19h30

The Apprentice d’Ali Abbasi (2024), avec Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova

New York, années 70. La formation d’un ambitieux sans scrupules, le jeune Donald Trump, façonné par son mentor et par un système livré à la corruption et à l’image.

→ vendredi 22 mai à 21h

• précédé par : Cours du vendredi Logocratie, la démocratie dévorée par les mensonges ? par Clément Viktorovitch.

→ vendredi 22 mai à 18h30

Hantise (Gashlight) de George Cukor (1944), avec Ingrid Bergman, Charles Boyer et Joseph Cotten.

Un mari manipule sa femme en lui faisant croire qu’elle est folle. Le film, tiré de la pièce de théâtre du même nom, qui a donnée le mot anglais gaslighting.

→ vendredi 29 mai à 21h

• précédé par : Cours du vendredi Le Gaslighting, un crime parfait contre la vérité, par Hélène Frappat.

Le Gaslighting (littéralement « éclairage au gaz ») décrit la prise de contrôle psychologique d’un individu sur un autre en détruisant son autonomie décisionnelle et in fine son estime de soi.

→ vendredi 29 mai à 18h30. Tarif unique 5€.

Pas de printemps pour Marnie de Alfred Hitchcock (1964), avec Tippi Hedren et Sean Connery.

Une jolie kleptomane est embauchée par un jeune entrepreneur veuf, intrigué par son comportement et attiré par sa fascinante beauté.

→ samedi 30 mai à 15h

Martha de Rainer Werner Fassbinder (1973), avec Margit Carstensen et Karlheinz Böhm.

Martha perd brutalement son père. Elle rencontre Helmut, un homme plus âgé qu’elle, et ne tarde pas à s’épouser. Helmut exerce sur elle une impitoyable domination intellectuelle et physique…

→ samedi 30 mai à 18h

La Peur de Roberto Rossellini (1954), avec Ingrid Bergman et Mathias Wieman.

Une femme d’industriel est victime d’une mystérieuse maîtresse-chanteuse qui menace de révéler son adultère.

→ samedi 30 mai à 20h30

Une femme disparaît d’Alfred Hitchcock (1938), avec Margaret Lockwood, Michael Redgrave et Paul Lukas.

Dans le huis clos d’un train en mouvement, une vieille dame disparaît. Une jeune femme, qui avait fait sa connaissance, s’inquiète. Mais personne ne veut la croire…

→ dimanche 31 mai à 17h

Portrait de femme de Jane Campion (1996), avec Nicole Kidman et John Malkovich.

En Italie, au 19e siècle. Une jeune Américaine libre et indépendante, courtisée par plusieurs hommes, est séduite par un être dilettante et dominateur…

→ dimanche 31 mai à 19h30

Séances POPUP!

Bande dessinée : Detroit Roma, rencontre avec les créateur.ices Elene Usdin et Boni

Entretien avec les auteur.ices d’une œuvre récente à succès et primée par les critique.

Animé par Alex Masson, critique cinéma et bande-dessinée.

→ mercredi 6 mai à 19h

Jeu vidéo : À vos manettes ! Séance de jeu collective sur No I’m not a human

Au milieu de l’apocalypse, parviendrez-vous à distinguer la vérité du mensonge ?

Jeu du studio Trioskaz, édité par Critical Reflex.

→ mercredi 27 mai à 19h

À venir aussi… l’oeuvre de David Lynch

Le programme se termine en beauté avec une semaine et un week-end consacrés à David Lynch et aux puissances créatrices de ses œuvres qui déjouent les mensonges du monde, d’une Amérique au vernis qui s’écaille, d’un Hollywood qui brise les rêves.

Avec des projections de Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive, Twin Peaks : Fire Walk with Me mais aussi des documentaires, sans oublier la saison 1 de Twin Peaks en marathon et des invité·es ! À l’instar de Dale Cooper qui cherche inlassablement à débusquer les faux-semblants, on passe de l’autre côté du miroir. Venez vous perdre avec nous dans ces jeux de faux-semblants, et y trouver une possible vérité.

Un programme pour célébrer l’illusion, la falsification, l’occulte ou la manipulation, dans les films et les arts visuels. Place aux mythos ou aux trop sincères, vive les prestidigitateur·rices ou les conteur·seuses de l’absurde ! Du 29 avril au 5 juillet 2026 au Forum des images.

Du mercredi 29 avril 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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