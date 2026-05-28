L’art du vitrail manceau De l’église Notre-Dame de la Couture au Carré Plantagenêt Place Aristide Briand Le Mans
L’art du vitrail manceau De l’église Notre-Dame de la Couture au Carré Plantagenêt Place Aristide Briand Le Mans samedi 13 juin 2026.
Le Mans
L’art du vitrail manceau De l’église Notre-Dame de la Couture au Carré Plantagenêt
Place Aristide Briand Parvis de l’église de la Couture Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 15:45:00
Date(s) :
2026-06-13
Le premier vitrail récréant l’art des maîtres-verriers du Moyen Âge a été conçu au Mans au début du XIXème siècle. De l’église Notre-Dame de la Couture au Carré Plantagenêt, découvrez la fabuleuse histoire de la renaissance de l’art du vitrail en France et en Europe. Pour la première fois, les portes de la chapelle des sœurs de la Miséricorde s’ouvriront pour vous sur notre parcours.
Samedi à 14h .
Place Aristide Briand Parvis de l’église de la Couture Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement L’art du vitrail manceau De l’église Notre-Dame de la Couture au Carré Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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