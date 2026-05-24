L’art en chemin Ermenonville Ermenonville
L’art en chemin Ermenonville Ermenonville samedi 6 juin 2026.
Ermenonville
L’art en chemin Ermenonville
Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez le charme d’Ermenonville à travers le festival L’Art en Chemin 2026, une exposition artistique en plein air qui transforme les rues du village en véritable galerie à ciel ouvert tout au long de l’été.
Entre patrimoine, créativité et convivialité, cet événement unique invite habitants et visiteurs à flâner au cœur d’un parcours artistique inspirant. Rejoignez-nous pour l’inauguration le samedi 6 juin à 11h au Verger et vivez une expérience culturelle authentique dans un cadre d’exception.
Découvrez le charme d’Ermenonville à travers le festival L’Art en Chemin 2026, une exposition artistique en plein air qui transforme les rues du village en véritable galerie à ciel ouvert tout au long de l’été.
Entre patrimoine, créativité et convivialité, cet événement unique invite habitants et visiteurs à flâner au cœur d’un parcours artistique inspirant. Rejoignez-nous pour l’inauguration le samedi 6 juin à 11h au Verger et vivez une expérience culturelle authentique dans un cadre d’exception. .
Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
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English :
Discover the charm of Ermenonville through the L?Art en Chemin 2026 festival, an open-air art exhibition that transforms the village streets into a veritable open-air gallery all summer long.
A blend of heritage, creativity and conviviality, this unique event invites residents and visitors alike to stroll along an inspiring artistic trail. Join us for the inauguration on Saturday June 6 at 11am at Le Verger for an authentic cultural experience in an exceptional setting.
L’événement L’art en chemin Ermenonville Ermenonville a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois