Ermenonville

L’art en chemin Ermenonville

Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez le charme d’Ermenonville à travers le festival L’Art en Chemin 2026, une exposition artistique en plein air qui transforme les rues du village en véritable galerie à ciel ouvert tout au long de l’été.

Entre patrimoine, créativité et convivialité, cet événement unique invite habitants et visiteurs à flâner au cœur d’un parcours artistique inspirant. Rejoignez-nous pour l’inauguration le samedi 6 juin à 11h au Verger et vivez une expérience culturelle authentique dans un cadre d’exception.

Découvrez le charme d’Ermenonville à travers le festival L’Art en Chemin 2026, une exposition artistique en plein air qui transforme les rues du village en véritable galerie à ciel ouvert tout au long de l’été.

Entre patrimoine, créativité et convivialité, cet événement unique invite habitants et visiteurs à flâner au cœur d’un parcours artistique inspirant. Rejoignez-nous pour l’inauguration le samedi 6 juin à 11h au Verger et vivez une expérience culturelle authentique dans un cadre d’exception. .

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

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English :

Discover the charm of Ermenonville through the L?Art en Chemin 2026 festival, an open-air art exhibition that transforms the village streets into a veritable open-air gallery all summer long.

A blend of heritage, creativity and conviviality, this unique event invites residents and visitors alike to stroll along an inspiring artistic trail. Join us for the inauguration on Saturday June 6 at 11am at Le Verger for an authentic cultural experience in an exceptional setting.

L’événement L’art en chemin Ermenonville Ermenonville a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois