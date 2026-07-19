L’art en fusion démonstration et conférence Kutzenhausen

Informations pratiques

Kutzenhausen

L’art en fusion démonstration et conférence

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Une journée dédiée à l’art du verre en fusion, entre démonstrations de soufflage au chalumeau par des verriers d’exception et plongée dans l’univers de René Lalique, maître du cristal et de la création verrière.

De 14h à 18h Soufflage de verre au chalumeau

Pour le soufflage au chalumeau, le verre sous forme de tubes ou de baguettes est chauffé dans la flamme du chalumeau à haute température ce qui fait fondre le verre et le rend malléable. Il peut alors être courbé, étiré, soufflé, soudé, transformé. Les artistes verrières Laure Fradin, Julie Gonce, Viviane Lauffer et Solène Rolland-Huckel, chacune dans son style, tout feu tout flamme, donneront vie, sous les yeux des visiteurs, à des créations uniques.

15h Visite guidée de la Maison Rurale

À 16h Conférence Lalique, le génie du verre, la magie du cristal par Véronique Brumm

Véronique Brumm, directrice du Musée Lalique consacré au maître verrier et bijoutier bien connu et à ses successeurs présentera sa vie et son œuvre Lalique, le génie du verre, la magie du cristal . En 1905, après son succès à l’Exposition universelle de Paris, il ouvre un magasin et créera pour François Coty, le premier flacon de parfum Ambre antique . En 1921, il construit une usine à Wingen-sur-Moder, afin de fabriquer ses créations en grande série. Le musée Lalique met en valeur les œuvres de ces trois générations de créateurs tout en rendant hommage aux verriers qui perpétuent, aujourd’hui encore, leurs savoir-faire à Wingen-sur-Moder.

À l’issue de la conférence, tirage au sort de billets d’entrée au musée Lalique. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

A day dedicated to the art of fused glass, featuring torch-blowing demonstrations by exceptional glass artists and an immersion into the world of René Lalique, the master of crystal and glass design.

L’événement L’art en fusion démonstration et conférence Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte