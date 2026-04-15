L’art et la création queer : littérature, cinéma et bande dessinée, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

L’art et la création queer : littérature, cinéma et bande dessinée Samedi 6 juin, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Table ronde avec Lia Nauleau, Paulin·e Goasmat et Marie Bailliard à l’occasion du Mois des Fiertés

Les œuvres et personnages LGBTQIA+ semblent se multiplier. Mais qui en est à l’origine ? Pourquoi la représentation est-elle importante et comment ces œuvres sont-elles créées ? Trois artistes LGBTQIA+ se réuniront pour répondre à ces questions, parler de leurs arts respectifs et de la place des créateurs et créatrices queer dans le monde de l’édition et du cinéma.

> Lia Nauleau est autrice de thrillers pour adultes. Son dernier roman Emma… propose une plongée dans la mafia russe en France ainsi qu’une romance lesbienne entre une femme cisgenre et une femme transgenre.

> Paulin·e Goasmat est auteur·ice et réalisateur·ice. Son dernier court-métrage Cherchez le garçon abordant le deuil, l’amitié et la transidentité, a été récompensé par plusieurs prix et diffusé dans des festivals à travers le monde.

> Marie Bailliard est auteurice et illustrateurice de bandes dessinées pour les enfants et les adolescent·es. Son premier album jeunesse Tout mou ?, qui déconstruit la masculinité viriliste, a reçu le Prix des Écoles à Angoulême en 2024.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Table ronde avec Lia Nauleau, Paulin·e Goasmat et Marie Bailliard à l’occasion du Mois des Fiertés