L’art et la manière, Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

L’art et la manière Samedi 23 mai, 18h30 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Maîtres et élèves, coloristes ou dessinateurs, esquisses et repentirs… Approchez-vous des conférenciers pour comprendre quel a été le processus créatif des grands artistes dans les collections du Louvre.

Dans les collections permanentes.

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Le musée présente l’art de l’Occident du Moyen Âge à 1848, ainsi que les civilisations qui l’ont précédé et influencé. Ses œuvres sont réparties en huit départements : antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, et depuis la fin de l’antiquité, arts de l’Islam, peinture, sculpture, objets d’art et arts graphiques. A ces départements, s’ajoute une section histoire du Louvre, mettant en valeur le patrimoine architecturale et historique du bâtiment et une direction en charge des jardins et des œuvres qui y sont présentées. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)

Points de médiation « L’art et la manière »

© Olivier Ouadah – 2024