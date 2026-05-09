Chaumont

L’art lyrique au square femmes caravane

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Dans le cadre 19 e édition des journées nationales de Tous à l’Opéra, Fugue à l’Opéra a le plaisir d’inviter le public à un rendez-vous populaire avec la musique lyrique, organisé en partenariat avec les Saisons Culturelles de la ville de Chaumont.

Trois artistes une chanteuse, une violoncelliste et un guitariste électrique investiront l’espace public avec leur caravane.

Des Walkyries de Wagner à Hildegarde von Bingen, en passant par les Penn Sardin, et bien d’autres encore, ce spectacle met à l’honneur musicalement des femmes qui ont tracé leur propre chemin, entre liberté, création et engagement. .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 45 24 15

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English :

L’événement L’art lyrique au square femmes caravane Chaumont a été mis à jour le 2026-05-04 par Antenne de Chaumont