L’art lyrique au square femmes caravane Chaumont
L’art lyrique au square femmes caravane Chaumont samedi 9 mai 2026.
Chaumont
L’art lyrique au square femmes caravane
Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Dans le cadre 19 e édition des journées nationales de Tous à l’Opéra, Fugue à l’Opéra a le plaisir d’inviter le public à un rendez-vous populaire avec la musique lyrique, organisé en partenariat avec les Saisons Culturelles de la ville de Chaumont.
Trois artistes une chanteuse, une violoncelliste et un guitariste électrique investiront l’espace public avec leur caravane.
Des Walkyries de Wagner à Hildegarde von Bingen, en passant par les Penn Sardin, et bien d’autres encore, ce spectacle met à l’honneur musicalement des femmes qui ont tracé leur propre chemin, entre liberté, création et engagement. .
Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 45 24 15
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English :
L’événement L’art lyrique au square femmes caravane Chaumont a été mis à jour le 2026-05-04 par Antenne de Chaumont
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