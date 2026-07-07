Las Hermanas Caronni | El espacio del tiempo Thionville
samedi 29 mai 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Las Hermanas Caronni | El espacio del tiempo
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-05-29 15:00:00
fin : 2027-05-29 20:00:00
Date(s) :
2027-05-29
Après plusieurs albums salués pour leur élégance, Las Hermanas Caronni présentent El espacio del tiempo, une plongée poétique dans l’espace et le temps. Laura (violoncelle, voix) et Gianna (clarinettes, voix) explorent neuf compositions originales et des classiques réinventés, tissant une musique intime mêlant écriture classique, improvisation et traditions populaires.Tout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
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English :
After several albums acclaimed for their elegance, Las Hermanas Caronni present *El espacio del tiempo*, a poetic journey through space and time. Laura (cello, vocals) and Gianna (clarinets, vocals) explore nine original compositions and reimagined classics, weaving together an intimate sound that blends classical composition, improvisation, and folk traditions.
L’événement Las Hermanas Caronni | El espacio del tiempo Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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