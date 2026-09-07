L’as-tu lu ?, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Renaud-Barrault · Avignon
Informations pratiques
L’as-tu lu ? Samedi 7 novembre, 10h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00
Venez découvrir les coups de coeur de vos bibliothécaires et présentez si vous le souhaitez des ouvrages qui vous ont plu! Un moment convival autour de lectures partagées.
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