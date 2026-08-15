LASCAUX 5 LIEU-COMMUN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LASCAUX 5

LIEU-COMMUN 25 Rue d’Armagnac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-30

Après vingt années de programmation au 25 rue d’Armagnac, Lieu-Commun s’apprête à quitter les lieux. Le 31 décembre 2026, nous tournerons une dernière fois la clé dans la serrure et laisserons derrière nous près de 150 mètres linéaires de peintures murales réalisées par une trentaine d’artistes.

Comme les peintures de Lascaux, conservées pendant des millénaires dans l’obscurité avant d’être révélées, étudiées, préservées puis reproduites, ces œuvres disparaîtront à leur tour du regard. Elles resteront présentes dans les mémoires, les récits et les cœurs. Entre disparition et transmission, Lascaux 5propose une autre voie celle d’une célébration collective avant effacement. Pour cette ultime intervention sur les murs de la chemiserie d’Armagnac, nous avons invité des artistes choisis autant pour leur proximité géographique que pour leurs affinités esthétiques, politiques ou amicales. Lascaux 5 poursuit cette histoire. Ni exposition, ni festival, ni simple événement de clôture, le projet se veut avant tout un moment de partage et de célébration de la création contemporaine à Toulouse à travers l’histoire singulière d’un artist run space qui a déjà traversé quatre décennies …Une fois les murs peints, le bâtiment accueillera pendant deux semaines une succession de rendez-vous. .

LIEU-COMMUN 25 Rue d’Armagnac Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 80 57 info@lieu-commun.fr

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English :

After twenty years of programming at 25 rue d’Armagnac, Lieu-Commun is preparing to leave the premises. On December 31, 2026, we will turn the key in the lock one last time and leave behind nearly 150 linear meters of murals created by some thirty artists.

L’événement LASCAUX 5 Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE