LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE, RECONSTITUTION SECOND EMPIRE

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

2026-10-24 2026-10-25

“Lassay Second Empire”, reconstitution historique scénarisée de la vie au château sous Napoléon III

Crinolines et chapeaux haut-de-forme se mêlent aux tabliers et tenues de journalier pour une évocation complète de la société de l’époque, autour d’une intrigue qui se déroulera sur les deux jours. Tous les détails de la vie des années 1860 reconstitués pour que l’immersion soit complète. .

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

lassay Second Empire, a scenic re-enactment of life at the château under Napoleon III

