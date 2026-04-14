L’assiette santé – » Des plantes aux huiles essentielles : comprendre, choisir et utiliser », La Source, Roncq
L’assiette santé – » Des plantes aux huiles essentielles : comprendre, choisir et utiliser », La Source, Roncq samedi 2 mai 2026.
L’assiette santé – » Des plantes aux huiles essentielles : comprendre, choisir et utiliser » Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00
A travers une approche simple et pédagogique, vous apprendrez ce que sont les huiles essentielles, leur méthode de fabrication, leurs usages courants (stress, sommeil, digestion, beauté …) et les précautions indispensables à leur utilisation.
Un moment d’échange pour mieux comprendre ces concentrés de plantes et les intégrer au mieux dans une hygiène de vie naturelle. «
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/des-plantes-aux-huiles-essentielles/153832 »}]
Découvrez comment les plantes, du jardin à l’huile essentielle, peuvent accompagner notre bien-être au quotidien nature santé
À voir aussi à Roncq (Nord)
- Atelier sensoriel « Jouons à la manière de… », La Source, Roncq 15 avril 2026
- < Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up >, La Source, Roncq 15 avril 2026
- Atelier manga : Nouveautés et dessin, La Source, Roncq 17 avril 2026
- Notre Dame de Paris – Visite en réalité virtuelle, La Source, Roncq 17 avril 2026
- Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Comme un poisson dans l’eau !, La Source, Roncq 18 avril 2026