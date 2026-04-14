L’assiette santé –  » Des plantes aux huiles essentielles : comprendre, choisir et utiliser », La Source, Roncq

L’assiette santé – » Des plantes aux huiles essentielles : comprendre, choisir et utiliser » Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

A travers une approche simple et pédagogique, vous apprendrez ce que sont les huiles essentielles, leur méthode de fabrication, leurs usages courants (stress, sommeil, digestion, beauté …) et les précautions indispensables à leur utilisation.

Un moment d’échange pour mieux comprendre ces concentrés de plantes et les intégrer au mieux dans une hygiène de vie naturelle. «

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/des-plantes-aux-huiles-essentielles/153832 »}]

Découvrez comment les plantes, du jardin à l’huile essentielle, peuvent accompagner notre bien-être au quotidien nature santé