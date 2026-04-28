Last Summer La Roche Posay La Roche-Posay
Last Summer La Roche Posay La Roche-Posay samedi 19 septembre 2026.
La Roche-Posay
Last Summer La Roche Posay
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-20 04:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Last Summer La Roche Posay est un festival de musiques électroniques qui vous proposera sa deuxième édition le 19 Septembre à la Roche-Posay !
La Roche-Posay va vibrer !
Prépare toi à dire au revoir à l’été en beauté avec le Last Summer Festival !
Le 19 septembre 2026, La Roche-Posay se transforme en dancefloor géant pour une journée de son, de fun et de vibes inoubliables. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Last Summer La Roche Posay
L’événement Last Summer La Roche Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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