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L’atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes, Atelier d’Art Les Colombins, Aubagne

samedi 19 septembre 2026 · Atelier d'Art Les Colombins · Aubagne

L’atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes, Atelier d’Art Les Colombins, Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier d'Art Les Colombins
Adresse
16 Parc des Colombes 13400 Aubagne
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône

L’atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes 19 et 20 septembre Atelier d’Art Les Colombins Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce lieu de création qui regroupe des artistes s’exprimant dans différentes disciplines : Sculpture sur métal et terre, Céramique, Peinture, Travail du verre… Il abrite plusieurs espaces où seront présentées des sculptures-modelages et des peintures sur les thèmes Photographie et photographes et Imaginaire et imagination. Vous pourrez également visiter un espace muséale dédié à l’œuvre de Théo Sicard, artiste-céramiste-peintre aubagnais. Ouverture de 10h à 18h.Visite guidée à 10h et à 15h.

Atelier d’Art Les Colombins 16 Parc des Colombes 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/profile.php?id=61564872197803 [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.18.18.87 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}] Lieu de création regroupant des artistes s’exprimant dans différentes disciplines : sculpture sur métal et terre, céramique, peinture, travail du verre… Tramway arrêt Ravel-Decroix ou La Tourtelle
Atelier dans lotissement, entrée sur rendez-vous
Venez découvrir ce lieu de création qui regroupe des artistes s’exprimant dans différentes disciplines : Sculpture sur métal et terre, Céramique, Peinture, Travail du verre… Il abrite également un à…

© Atelier d’Art Les Colombins

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