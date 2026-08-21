L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes Pays d’Art et d’Histoire Route de Carnac Plouharnel
mercredi 16 septembre 2026 · Route de Carnac · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes Pays d’Art et d’Histoire
Route de Carnac Médiathèque Municipale Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe une estampe est une image artistique obtenue par l’impression sur un support souple (comme le papier), d’une matrice (en bois, en métal ou en pierre) préalablement encrée.
En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations.
De 7 ans à 97 ans
Début de l’atelier à 15h00 (se présenter 10 minutes avant le début)
A partir de 7 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Durée 2h30 .
Route de Carnac Médiathèque Municipale Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes Pays d’Art et d’Histoire Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Plouharnel (Morbihan)
- Pardon de la Chapelle à la St Gilles du Cosquer Lieu-dit Cosquer Plouharnel 30 août 2026
- Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel 6 septembre 2026
- Théatre Le diner de Condé Espace Culturel Plouharnel 13 septembre 2026
- Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel) Place Saint Armel Plouharnel 16 septembre 2026
- Circuit pédestre commenté de Sainte Barbe à Plouharnel 56, Chapelle Sainte-Barbe, Plouharnel 19 septembre 2026