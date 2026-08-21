L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes Pays d’Art et d’Histoire Route de Carnac Plouharnel

Informations pratiques

Plouharnel

L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes Pays d’Art et d’Histoire

Route de Carnac Médiathèque Municipale Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe une estampe est une image artistique obtenue par l’impression sur un support souple (comme le papier), d’une matrice (en bois, en métal ou en pierre) préalablement encrée.

En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations.

De 7 ans à 97 ans

Début de l’atelier à 15h00 (se présenter 10 minutes avant le début)

A partir de 7 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Durée 2h30 .

Route de Carnac Médiathèque Municipale Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes Pays d’Art et d’Histoire Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon