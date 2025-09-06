L’atelier de maroquinerie Le Blanc

L’atelier de maroquinerie

Entrons dans l’univers de Dame Violette à travers ses différentes créations en cuir au tannage végétal.

Dans l’atelier de Dame Violette, une agréable odeur de cuir emplit l’air. Elle y travaille exclusivement le tannage végétal, un procédé ancestral qui utilise le tanin des écorces d’arbres pour tanner le cuir. Ce cuir végétal est apprécié pour son aspect naturel, sa capacité à bien fixer la couleur et sa grande souplesse.

Contrairement aux méthodes modernes de tannage utilisant des métaux lourds comme le chrome, le tannage végétal est plus respectueux de l’environnement, limitant ainsi la pollution. Designer de formation, elle est autodidacte en maroquinerie et dessine des modèles modernes et colorés, fabriquant à la main des sacs, trousses, portefeuilles et étuis à lunettes. Dernièrement, Dame Violette diversifie son activité en travaillant des toiles pour yourtes, les toiles d’ombrage et .

Enter the world of Dame Violette through her various creations in vegetable-tanned leather.

