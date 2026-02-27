L’Atelier des Archanges : fresque participative et ateliers pochoirs, Espace culturel Lympia, Nice

Informations pratiques

L’Atelier des Archanges : fresque participative et ateliers pochoirs 19 et 20 septembre Espace culturel Lympia Alpes-Maritimes

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Atelier des Archanges : fresque participative et ateliers « pochoirs »

Animé par Suska Bastian, artiste-plasticienne (La Station)

Ateliers libres de « pochoirs »

Les participants explorent formes et empreintes du quotidien grâce à la technique du pochoir, à l’aérographe et à différents objets. Chacun réalise une petite création personnelle qu’il peut emporter.

Fresque participative

En parallèle, une fresque collective d’environ dix mètres se construit tout au long de la journée. Chaque visiteur peut y ajouter, à l’aérographe ou à la bombe, une forme, une trace ou une couleur à partir d’objets de récupération, faisant évoluer progressivement un paysage singulier.

À partir de 5 ans – Accès libre dans la limite des places disponibles

Espace culturel Lympia 2 Quai d’Entrecasteaux, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045310 https://espacelympia.departement06.fr La caserne Lympia, ancien bagne de Nice, est le plus ancien bâtiment du port de Nice. Son histoire est étroitement liée à celle du port Lympia que la monarchie sarde réalise à partir de 1749. Le bâtiment, construit entre 1750 et 1752, a servi successivement de magasin de carénage, de bagne, de prison pour des peines de courte durée, de caserne et de locaux abritant des services administratifs. La façade est constituée d’arcades percées de portes ou de baies, l’espace intérieur se présente en un seul volume couvert d’une voûte en berceau et l’ensemble est fermé par une terrasse en pierre. A partir de 1826 puis de 1836, le bagne sera flanqué de deux pavillons pratiquement symétriques : au nord, l’actuel pavillon de l’Horloge, au sud le pavillon du Bagne aujourd’hui disparu. L’ensemble constituait la caserne Lympia. La façade et la terrasse sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1943. https://espacelympia.departement06.fr/accueil-public/informations-pratiques-15114.html

L’Atelier des Archanges : fresque participative et ateliers « pochoirs »

Image générée par l’IA