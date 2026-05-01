La Cellette

L’atelier des rêves créatifs

La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

L’atelier des rêves créatifs

Atelier déco, couture …

Tous les vendredis du mois

14h00

Dans la salle de la mairie

–>L’atelier des rêves créatifs .

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : L’atelier des rêves créatifs

L’événement L’atelier des rêves créatifs La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche