L’atelier des rêves créatifs La Cellette
L’atelier des rêves créatifs La Cellette vendredi 8 mai 2026.
La Cellette
L’atelier des rêves créatifs
La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18
L’atelier des rêves créatifs
Atelier déco, couture …
Tous les vendredis du mois
14h00
Dans la salle de la mairie
–>L’atelier des rêves créatifs .
La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com
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English : L’atelier des rêves créatifs
L’événement L’atelier des rêves créatifs La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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