L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 4 avril 2026.
L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-06-06
Exposition et vente de céramiques en grès émaillée modelée à la main.
Gratuit .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 contact.marrotinerie@gmail.com
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English : L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique
L’événement L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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