Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 4 avril 2026.

Lieu : Place des Halles

Adresse : La Gare

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : samedi 4 avril 2026

Fin : dimanche 5 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :
2026-04-04 2026-06-06

Exposition et vente de céramiques en grès émaillée modelée à la main.

Gratuit   .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66  contact.marrotinerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique

L’événement L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)