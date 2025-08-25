L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 4 avril 2026.

L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-06-06

Exposition et vente de céramiques en grès émaillée modelée à la main.

Gratuit .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 contact.marrotinerie@gmail.com

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English : L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique

L’événement L’atelier Devote exposition et vente d’objets en céramique Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne