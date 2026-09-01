L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
mercredi 23 septembre 2026 · Palais des Congrès Charles Aznavour · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
A l’occasion du festival de l’écrit à l’écran et à l’issue de la projection du film d’animation “Le Corset“ de Louis Clichy, le Musée d’Art Contemporain de Montélimar propose au jeune public un atelier de fabrication de carnet d’exploration.
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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
As part of the “%E9crit %E0 l?%E9cran” festival and following the screening of the animated film ? Le Corset by Louis Clichy, the Montélimar Museum of Contemporary Art is offering young visitors a workshop to create their own exploration journals.
L’événement L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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