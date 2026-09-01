L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:30:00

fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :

2026-09-23

A l’occasion du festival de l’écrit à l’écran et à l’issue de la projection du film d’animation “Le Corset“ de Louis Clichy, le Musée d’Art Contemporain de Montélimar propose au jeune public un atelier de fabrication de carnet d’exploration.

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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

As part of the “%E9crit %E0 l?%E9cran” festival and following the screening of the animated film ? Le Corset by Louis Clichy, the Montélimar Museum of Contemporary Art is offering young visitors a workshop to create their own exploration journals.

L’événement L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération