L’atelier du mardi Campus des Associations Vernon

Vernon

L’atelier du mardi

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion de ses 30 ans, l’Atelier du Mardi, réunissant artistes-peintres et modeleurs-céramistes amateurs, vous invite à découvrir une rétrospective et une exposition de leurs créations.

Entrée libre .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie

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English : L’atelier du mardi

L’événement L’atelier du mardi Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération