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L’atelier du mardi Campus des Associations Vernon

L’atelier du mardi Campus des Associations Vernon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Campus des Associations

Adresse : 2 place Marcel Beaufour

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vernon

L’atelier du mardi

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :
2026-06-07

À l’occasion de ses 30 ans, l’Atelier du Mardi, réunissant artistes-peintres et modeleurs-céramistes amateurs, vous invite à découvrir une rétrospective et une exposition de leurs créations.

Entrée libre   .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : L’atelier du mardi

L’événement L’atelier du mardi Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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