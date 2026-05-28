L’atelier du mardi Campus des Associations Vernon
L’atelier du mardi Campus des Associations Vernon dimanche 7 juin 2026.
Vernon
L’atelier du mardi
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
À l’occasion de ses 30 ans, l’Atelier du Mardi, réunissant artistes-peintres et modeleurs-céramistes amateurs, vous invite à découvrir une rétrospective et une exposition de leurs créations.
Entrée libre .
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie
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English : L’atelier du mardi
L’événement L’atelier du mardi Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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