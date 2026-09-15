L’atelier du mercredi | À la manière de… Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Informations pratiques

PROGRAMME

– Mercredi 30 septembre à 14h | À la manière des Moomins, à partir de 6 ans, – Mercredi 4 novembre à 14h | À la manière de Ed Kimberley et son album Va-t-en grand monstre vert, à partir de 5 ans – Mercredi 9 décembre à 14h | À la manière de … Durée : 1 heure 30

Sur inscription

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Un mercredi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif à la manière d’un illustrateur ou d’une technique d’illustration.

Le mercredi 09 décembre 2026

de 14h00 à 15h30

Le mercredi 30 septembre 2026

de 14h00 à 15h30

Le mercredi 04 novembre 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-12-09T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T15:30:00+02:00;2026-11-04T14:00:00+02:00_2026-11-04T15:30:00+02:00;2026-12-09T14:00:00+02:00_2026-12-09T15:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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