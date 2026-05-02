L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages
L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages mercredi 1 juillet 2026.
Longny les Villages
L’Atelier du petit ânier
Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
L’association Les Ânes des Hauts du Perche propose des ateliers récréatifs pour se familiariser avec l’univers de l’âne.
Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservation.
Tous les jours sauf le mercredi. .
Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37 lesanes.duperche@gmail.com
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English : L’Atelier du petit ânier
L’événement L’Atelier du petit ânier Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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