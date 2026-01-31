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L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 31 janvier 2026.

Lieu : Bibliothèque L'Heure joyeuse

Adresse : 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : samedi 31 janvier 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

PROGRAMME

– Samedi 31 janvier à 15h | à partir de 5 ans – Atelier On joue ! Présentation de jeux de société
– Samedi 21 février à 15h | à partir de 8 ans – Atelier nouvel an chinois
– Samedi 21 mars à 15h | à partir de 5 ans – Atelier printemps

Sur inscription
Durée : 1h30

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Un samedi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif.
Du samedi 31 janvier 2026 au samedi 27 juin 2026 :
gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T01:00:00+01:00
fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00
Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin  75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/


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