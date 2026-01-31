L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

PROGRAMME

– Samedi 31 janvier à 15h | à partir de 5 ans – Atelier On joue ! Présentation de jeux de société

– Samedi 21 février à 15h | à partir de 8 ans – Atelier nouvel an chinois

– Samedi 21 mars à 15h | à partir de 5 ans – Atelier printemps

Sur inscription

Durée : 1h30

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Un samedi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif.

Du samedi 31 janvier 2026 au samedi 27 juin 2026 :

gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T01:00:00+01:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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