L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 31 janvier 2026.
PROGRAMME
– Samedi 31 janvier à 15h | à partir de 5 ans – Atelier On joue ! Présentation de jeux de société
– Samedi 21 février à 15h | à partir de 8 ans – Atelier nouvel an chinois
– Samedi 21 mars à 15h | à partir de 5 ans – Atelier printemps
Sur inscription
Durée : 1h30
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Un samedi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif.
Du samedi 31 janvier 2026 au samedi 27 juin 2026 :
gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T01:00:00+01:00
fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
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