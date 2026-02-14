Monts

L’atelier étang

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:45:00

fin : 2026-08-27 16:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Avec la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, Venez découvrir les poissons du grand étang de Candé. Vous pourrez ainsi apprendre à les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche au coup dans un cadre magnifique.

Avec la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, Venez découvrir les poissons du grand étang de Candé. Vous pourrez ainsi apprendre à les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche au coup dans un cadre magnifique. Les poissons sont relâchés à l’issue de l’animation.

Places limitées à 12 personnes, réservation obligatoire auprès de Stéphane au 06 46 82 04 68.

Sortie familiale

Rendez-vous à 13h45 sur le parking principal du domaine, à Monts.

Prévoir chaussures de randonnée ou bottes et vêtements adaptés. .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70

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English :

With the Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, come and discover the fish of the great pond of Candé.

L’événement L’atelier étang Monts a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme