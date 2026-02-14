L’atelier étang Monts
L’atelier étang Monts jeudi 23 juillet 2026.
Monts
L’atelier étang
Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:45:00
fin : 2026-08-27 16:45:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Avec la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, Venez découvrir les poissons du grand étang de Candé. Vous pourrez ainsi apprendre à les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche au coup dans un cadre magnifique.
Avec la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, Venez découvrir les poissons du grand étang de Candé. Vous pourrez ainsi apprendre à les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, et tenter de les capturer en vous initiant à la pêche au coup dans un cadre magnifique. Les poissons sont relâchés à l’issue de l’animation.
Places limitées à 12 personnes, réservation obligatoire auprès de Stéphane au 06 46 82 04 68.
Sortie familiale
Rendez-vous à 13h45 sur le parking principal du domaine, à Monts.
Prévoir chaussures de randonnée ou bottes et vêtements adaptés. .
Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70
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English :
With the Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire, come and discover the fish of the great pond of Candé.
L’événement L’atelier étang Monts a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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