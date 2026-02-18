Latent La Douche Froide Metz

Latent

La Douche Froide 11 Rue des Augustins Metz Moselle

Samedi 2026-03-14 01:00:00

2026-03-14 06:00:00

2026-03-14

Latent est DJ, producteur et passionné de vinyles, fondateur du label Outdom Records et ancien membre de Deux Mesures. Son univers hybride, nourri par l'électro-house, la tech-house et les breaks des années 90/2000, mêle basses funk et rugueuses, vocoders robotiques, nappes cosmiques et grooves brisés, pour façonner un son à la fois singulier et intemporel.Sur scène, il a partagé les platines avec The Ghost, Nicolas Lutz, Evan Baggs, Gene On Earth, KRN ou Charonne, et s'est illustré dans des lieux emblématiques comme le Rex Club, le Cabaret Sauvage, l'Iboat ou la Marbrerie. Ses productions, sorties sur des labels tels que Sex Tapes From Mars, Stay at Home ou Sengiley Wax, confirment son identité unique. En 2025, il prépare trois EPs vinyles et une série de dates en Europe.

Vous allez aimer Latent si vous vibrez autant sur Daft Punk ou Laurent Garnier que sur Gene On Earth ou Nicolas Lutz.

La Douche Froide 11 Rue des Augustins Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Latent is a DJ, producer and vinyl enthusiast, founder of the Outdom Records label and former member of Deux Mesures. His hybrid universe, nourished by electro-house, tech-house and the breaks of the 90s/2000s, blends funk and rough bass, robotic vocoders, cosmic layers and broken grooves, shaping a sound that is both singular and timeless.On stage, he has shared the turntables with The Ghost, Nicolas Lutz, Evan Baggs, Gene On Earth, KRN and Charonne, and performed at such iconic venues as the Rex Club, Cabaret Sauvage, Iboat and Marbrerie. His productions, released on labels such as Sex Tapes From Mars, Stay at Home and Sengiley Wax, confirm his unique identity. In 2025, he is preparing three vinyl EPs and a series of dates in Europe.

You'll love Latent if you vibe as much to Daft Punk or Laurent Garnier as to Gene On Earth or Nicolas Lutz.

