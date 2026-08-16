LATINO GRAFF LE JARDIN DES DÉLIRES Toulouse
samedi 22 août 2026 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LATINO GRAFF LE JARDIN DES DÉLIRES
42 Bis Avenue de Rangueil Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-22
Le thème Le Jardin des délires interroge notre époque et la société dans laquelle nous vivons.
Pour son édition 2026, Latino Graff choisit d’explorer la folie sous un autre regard non plus comme une perte de contrôle, mais comme une source de divergences fabuleuses, une matrice du plaisir et une force qui, depuis toujours, accompagne l’être humain dans sa quête de liberté. Le Jardin des délires invite ainsi à perdre la tête, à pénétrer dans le jardin de l’occulte et à s’enfoncer dans les plis les plus profonds de l’imagination.
À travers les œuvres et les univers des artistes, le projet propose de creuser les psychés, de frôler les abîmes et de contempler ce qui s’y dissimule. Car lorsque toute logique se dissout, tout devient possible la folie devient alors un terreau fertile où peuvent germer les formes les plus extraordinaires.
Les artistes invités
Oscar González GUACH
Margot Margay
Maria Tarazona (Colombie)
Kozte .
42 Bis Avenue de Rangueil Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie festival@latinograff.com
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English :
The theme The Garden of Delusions explores our era and the society in which we live.
L’événement LATINO GRAFF LE JARDIN DES DÉLIRES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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