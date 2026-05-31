LATINO PARIS – LES CLASSES DE GUITARE À L’HONNEUR Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS
LATINO PARIS – LES CLASSES DE GUITARE À L’HONNEUR Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS mardi 2 juin 2026.
Au programme, un répertoire original mêlant œuvres inédites et morceaux emblématiques, spécialement arrangés pour les élèves participants. Ces créations musicales sont le fruit d’une collaboration entre cinq conservatoires parisiens :
CMA 9, 12, 17, 18 et 20.
Les pièces interprétées proviennent d’une dizaine de pays, mettant en lumière la richesse, la diversité et les identités culturelles propres à chaque région.
Au programme, un répertoire original mêlant œuvres inédites et morceaux emblématiques, spécialement arrangés pour les élèves participants. Ces créations musicales sont le fruit d’une collaboration entre cinq conservatoires parisiens :
CMA 9, 12, 17, 18 et 20.
Les pièces interprétées proviennent d’une dizaine de pays, mettant en lumière la richesse, la diversité et les identités culturelles propres à chaque région.
Plongez dans l’univers vibrant des musiques d’Amérique Latine à travers un concert exceptionnel réunissant six classes instrumentales : flûte, clarinette, accordéon, guitare, contrebasse et percussions.
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS
+33144538686
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris 31 mai 2026
- Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre, Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026
- Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris 31 mai 2026
- Vide Grenier des Grands Moulins 31 mai 2026
- D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026