LATINO PARIS – LES CLASSES DE GUITARE À L’HONNEUR Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Au programme, un répertoire original mêlant œuvres inédites et morceaux emblématiques, spécialement arrangés pour les élèves participants. Ces créations musicales sont le fruit d’une collaboration entre cinq conservatoires parisiens :

CMA 9, 12, 17, 18 et 20.

Les pièces interprétées proviennent d’une dizaine de pays, mettant en lumière la richesse, la diversité et les identités culturelles propres à chaque région.

Au programme, un répertoire original mêlant œuvres inédites et morceaux emblématiques, spécialement arrangés pour les élèves participants. Ces créations musicales sont le fruit d’une collaboration entre cinq conservatoires parisiens :

CMA 9, 12, 17, 18 et 20.

Les pièces interprétées proviennent d’une dizaine de pays, mettant en lumière la richesse, la diversité et les identités culturelles propres à chaque région.

Plongez dans l’univers vibrant des musiques d’Amérique Latine à travers un concert exceptionnel réunissant six classes instrumentales : flûte, clarinette, accordéon, guitare, contrebasse et percussions.

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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