L’Atlas des mondes entremêlés | Deborah Edwards Compiègne

Compiègne

L’Atlas des mondes entremêlés | Deborah Edwards

Rue des Minimes Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les artistes sont des créateurs de mondes. Cet été, à l’Espace Saint-Pierre-des-Minimes, Deborah Edwards nous raconte le sien. Une invitation au voyage, à travers un entremêlement foisonnant de couleurs et de luxuriance, un cheminement sensible, de toiles en dessins et de carnets en croquis, où se déploie une narration profondément humaniste. Ici, rien n’est décoratif tout interroge.

La peinture de Deborah Edwards est à la fois poétique et engagée. Elle convoque la beauté autant que la colère, l’amour comme l’indignation. Son trait vif, habité, oscille entre lucidité et enchantement, donnant vie à des scènes intenses, peuplées de figures humaines, animales et urbaines. Chaque composition devient un espace de tension, où le regard est invité à s’arrêter, ressentir, comprendre.

Au coeur de sa démarche, une interrogation essentielle notre lien au vivant terre, eau, ciel, un fragile équilibre que l’artiste explore avec acuité. Face aux bouleversements contemporains, elle appelle à une reconnexion profonde, presque vitale. Ses oeuvres, libres et puissantes, traduisent cette ligne de crête, entre effondrement et espoir.

Enseignante à l’université de technologie de Compiègne, intervenante en milieu pénitentiaire, dans de nombreux établissements scolaires et lieux culturels, cette Britannique d’origine galloise, au coeur pur, fait de l’art un espace de conscience et de transformation.

Autour de l’exposition

– Samedi 27 juin, à 17h30 Vernissage de l’exposition, suivie d’une lecture poétique inspirée des oeuvres de l’artiste.

– Mercredi 1er juillet, à 15h En résonance avec ses oeuvres, Deborah Edwards vous invite à une expérience créative sensible où le dessin et le collage deviennent de véritables outils d’observation, de connexion et de réflexion. À partir de 10 ans. Sur réservation au 03.44.40.84.83. Dans la limite des places disponibles.

Les artistes sont des créateurs de mondes. Cet été, à l’Espace Saint-Pierre-des-Minimes, Deborah Edwards nous raconte le sien. Une invitation au voyage, à travers un entremêlement foisonnant de couleurs et de luxuriance, un cheminement sensible, de toiles en dessins et de carnets en croquis, où se déploie une narration profondément humaniste. Ici, rien n’est décoratif tout interroge.

La peinture de Deborah Edwards est à la fois poétique et engagée. Elle convoque la beauté autant que la colère, l’amour comme l’indignation. Son trait vif, habité, oscille entre lucidité et enchantement, donnant vie à des scènes intenses, peuplées de figures humaines, animales et urbaines. Chaque composition devient un espace de tension, où le regard est invité à s’arrêter, ressentir, comprendre.

Au coeur de sa démarche, une interrogation essentielle notre lien au vivant terre, eau, ciel, un fragile équilibre que l’artiste explore avec acuité. Face aux bouleversements contemporains, elle appelle à une reconnexion profonde, presque vitale. Ses oeuvres, libres et puissantes, traduisent cette ligne de crête, entre effondrement et espoir.

Enseignante à l’université de technologie de Compiègne, intervenante en milieu pénitentiaire, dans de nombreux établissements scolaires et lieux culturels, cette Britannique d’origine galloise, au coeur pur, fait de l’art un espace de conscience et de transformation.

Autour de l’exposition

– Samedi 27 juin, à 17h30 Vernissage de l’exposition, suivie d’une lecture poétique inspirée des oeuvres de l’artiste.

– Mercredi 1er juillet, à 15h En résonance avec ses oeuvres, Deborah Edwards vous invite à une expérience créative sensible où le dessin et le collage deviennent de véritables outils d’observation, de connexion et de réflexion. À partir de 10 ans. Sur réservation au 03.44.40.84.83. Dans la limite des places disponibles. .

Rue des Minimes Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 84 83

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English :

Artists are creators of worlds. This summer, at the Espace Saint-Pierre-des-Minimes, Deborah Edwards shares her own world with us. An invitation to journey through a rich interweaving of colors and lushness, a sensitive exploration—from canvases to drawings and from sketchbooks to sketches—where a deeply humanistic narrative unfolds. Here, nothing is merely decorative: everything poses a question.

Deborah Edwards’s painting is both poetic and socially engaged. It evokes beauty as much as anger, love as much as indignation. Her lively, practiced line oscillates between lucidity and enchantment, bringing to life intense scenes populated by human, animal, and urban figures. Each composition becomes a space of tension, where the viewer is invited to pause, feel, and understand.

At the heart of her practice lies a fundamental question: our connection to the living world—earth, water, sky—a fragile balance that the artist explores with keen insight. In the face of contemporary upheavals, she calls for a profound, almost vital reconnection. Her works, free and powerful, convey this fine line between collapse and hope.

A professor at the University of Technology of Compiègne, and a speaker in correctional facilities, numerous schools, and cultural venues, this British artist of Welsh origin, with a pure heart, uses art as a space for awareness and transformation.

Exhibition Events

– Saturday, June 27, at 5:30 p.m.: Exhibition opening, followed by a poetry reading inspired by the artist’s works.

– Wednesday, July 1, at 3:00 p.m.: In harmony with her works, Deborah Edwards invites you to a sensitive, creative experience where drawing and collage become true tools for observation, connection, and reflection. Ages 10 and up. Reservations required at 03.44.40.84.83. Subject to availability.

L’événement L’Atlas des mondes entremêlés | Deborah Edwards Compiègne a été mis à jour le 2026-06-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme