Salade d’embrouilles

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-28

Auteur Rodolphe Le Corre

Genre Comédie

Succès retour pour cette pièce de et avec l’auteur de « Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo Chez Papa/Chez Maman »

« Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît. » Pauline aurait dû se souvenir de cette célèbre réplique d’Audiard !

Pauline demande à Nathan, son collègue de travail, de se faire passer pour son petit ami lors d’un dîner de famille.

Recette pour une salade d’embrouilles quiproquos sauce maison, délires en croûte arrosés de mensonges, personnages saupoudrés de maladresse, un soupçon de naïveté tutoyant la bêtise, le tout relevé d’une bonne dose de malchance !

Un moment de rire succulent ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

