Festival des Forêts I Te Deum pour Notre-Dame de Thierry Escaich Compiègne

Compiègne

Festival des Forêts I Te Deum pour Notre-Dame de Thierry Escaich

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Te Deum de Notre-Dame a été composé après l’incendie et créé en juin 2025. Sur la scène du Théâtre impérial de Compiègne, les 185 musiciens et choristes feront revivre la destruction puis la renaissance de la cathédrale la plus célèbre du monde.

Les improvisations à l’orgue qui entrecoupaient ses mouvements à la création seront jouées par Thierry Escaich en seconde partie de soirée sur l’orgue de l’église Saint-Jacques toute proche.

L’enregistrement de cette oeuvre monumentale a été récompensé par une Victoire de la Musique classique.

17h30 | Bibliothèque Saint Corneille, Prélude au Te Deum, la genèse d’un Chef-d’oeuvre

17h30 à 19h00 | Croisière sur l’Oise & cocktail à bord

20h | Concert au Théâtre Impérial

Orchestre national de Lille

Chœur Ineffable

Chœur Ekla

Chœur de chambre Septentrion

Jeune Choeur Hauts-de-France

Stephanie Childress, direction

1re partie du concert

Jean SIBELIUS, En Saga

Thierry ESCAICH, Te Deum pour Notre Dame (version sans les interludes à l’orgue)

Livret, de Nathalie Nabert

22h00 Eglise Saint Jacques

2de partie

Thierry Escaich, orgue

Thierry ESCAICH, Écho au Te Deum (interludes à l’orgue)

En partenariat avec le Théâtre Impérial de Compiègne.

Le Te Deum de Notre-Dame a été composé après l’incendie et créé en juin 2025. Sur la scène du Théâtre impérial de Compiègne, les 185 musiciens et choristes feront revivre la destruction puis la renaissance de la cathédrale la plus célèbre du monde.

Les improvisations à l’orgue qui entrecoupaient ses mouvements à la création seront jouées par Thierry Escaich en seconde partie de soirée sur l’orgue de l’église Saint-Jacques toute proche.

L’enregistrement de cette oeuvre monumentale a été récompensé par une Victoire de la Musique classique.

17h30 | Bibliothèque Saint Corneille, Prélude au Te Deum, la genèse d’un Chef-d’oeuvre

17h30 à 19h00 | Croisière sur l’Oise & cocktail à bord

20h | Concert au Théâtre Impérial

Orchestre national de Lille

Chœur Ineffable

Chœur Ekla

Chœur de chambre Septentrion

Jeune Choeur Hauts-de-France

Stephanie Childress, direction

1re partie du concert

Jean SIBELIUS, En Saga

Thierry ESCAICH, Te Deum pour Notre Dame (version sans les interludes à l’orgue)

Livret, de Nathalie Nabert

22h00 Eglise Saint Jacques

2de partie

Thierry Escaich, orgue

Thierry ESCAICH, Écho au Te Deum (interludes à l’orgue)

En partenariat avec le Théâtre Impérial de Compiègne. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

The Te Deum de Notre-Dame was composed after the fire and premiered in June 2025. On stage at Compiègne’s Théâtre Impérial, the 185 musicians and choristers will bring to life the destruction and rebirth of the world’s most famous cathedral.

In the second half of the evening, Thierry Escaich will play the organ improvisations that interspersed its movements at the time of its creation on the organ of the nearby Saint-Jacques church.

The recording of this monumental work was awarded a Victoire de la Musique classique.

17h30 | Bibliothèque Saint Corneille, Prélude au Te Deum, the genesis of a masterpiece

5:30 pm to 7:00 pm | Cruise on the Oise & cocktails on board

8pm | Concert at Théâtre Impérial

Lille National Orchestra

Ch?ur Ineffable

Ch?ur Ekla

Septentrion Chamber Choir

Jeune Choeur Hauts-de-France

Stephanie Childress, conductor

1st part of the concert

Jean SIBELIUS, En Saga

Thierry ESCAICH, Te Deum pour Notre Dame (version without organ interludes)

Libretto by Nathalie Nabert

10:00 pm Eglise Saint Jacques

2nd part

Thierry Escaich, organ

Thierry ESCAICH, Echo to the Te Deum (organ interludes)

In partnership with Théâtre Impérial de Compiègne.

L’événement Festival des Forêts I Te Deum pour Notre-Dame de Thierry Escaich Compiègne a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme