Figeac

Latronquière 2040, étape à Figeac, danse collective

la halle place Carnot Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !

Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !

La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !

Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !

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la halle place Carnot Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 73 05 20 27 latronquiere2040@gmail.com

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English :

Latronquière?s bid to host the 2040 Summer Olympics is launched!

Let?s prepare together throughout the year and meet on Saturday, June 27, 2026 at Lac du Tolerme to convince the IOC during a great celebration combining music, sport and dance!

L’événement Latronquière 2040, étape à Figeac, danse collective Figeac a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac