LAU NOAH (TOULOUSE GUITARE) SALLE DU SÉNÉCHAL Toulouse
vendredi 21 mai 2027 · SALLE DU SÉNÉCHAL · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LAU NOAH (TOULOUSE GUITARE)
SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:00:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Pour sa 9ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.
Elle incarne une sensibilité rare ou chaque note semble porter un fragment d’âme. Entre folk intimiste et envolées jazz, elle tisse des paysages sonores empreints de liberté.
Écouter Lau Noah c’est s’offrir un moment suspendu en dehors du tumulte du monde.
La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Guitare. 20 .
SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie toulouse.guitare@yahoo.fr
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English :
For its 9th season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, blending tradition and new discoveries, at the heart of Toulouse’s cultural heritage.
L’événement LAU NOAH (TOULOUSE GUITARE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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