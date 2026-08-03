LAU NOAH (TOULOUSE GUITARE) SALLE DU SÉNÉCHAL Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LAU NOAH (TOULOUSE GUITARE)

SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Pour sa 9ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

Elle incarne une sensibilité rare ou chaque note semble porter un fragment d’âme. Entre folk intimiste et envolées jazz, elle tisse des paysages sonores empreints de liberté.

Écouter Lau Noah c’est s’offrir un moment suspendu en dehors du tumulte du monde.

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Guitare. 20 .

SALLE DU SÉNÉCHAL 17 Rue Charles de Rémusat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie toulouse.guitare@yahoo.fr

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English :

For its 9th season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, blending tradition and new discoveries, at the heart of Toulouse’s cultural heritage.

L’événement LAU NOAH (TOULOUSE GUITARE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE