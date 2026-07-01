Laura Calu – Senk, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Laura Calu – Senk Mercredi 12 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. Or : 45€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-12T20:30:00+02:00 – 2027-05-12T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-12T20:30:00+02:00 – 2027-05-12T22:00:00+02:00

Humoriste, comédienne et productrice varoise, Laura Calu s’est faite connaître grâce à des vidéos humoristiques diffusées sur Facebook, qui sont rapidement devenues virales.

Ses prises de position, notamment sur des sujets sociaux, ont été largement relayées par les médias et les réseaux sociaux.

« Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin. Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. « Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. » Bah non. Si, en fait si. »

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/212/le_pin_galant/laura_calu »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Humoriste, comédienne et productrice varoise, Laura Calu s’est faite connaître grâce à des vidéos humoristiques diffusées sur Facebook, qui sont rapidement devenues virales. Laura Calu Humour

Maxime Photographie