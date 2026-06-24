Laure Mura Duo Festival Éclats d’Émail 2026 BFM de La Bastide Limoges

Limoges

Laure Mura Duo Festival Éclats d’Émail 2026

BFM de La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’Amérique n’a que les feuilles du blues, les racines sont en Afrique , Ali Farka Touré. Si le Blues a tout d’abord permis aux esclaves noirs Américains de verbaliser les angoisses de leur existence, certains morceaux devenus de véritables standards n’ont cessé d’être repris depuis, au point d’inspirer encore aujourd’hui bon nombre d’artistes.

Laure Mura Duo vous embarque sur un voyage musical hors du temps pour vous laisser porter … au fil du Blues. .

BFM de La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Laure Mura Duo Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Laure Mura Duo Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole