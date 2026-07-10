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AGENDA · Lyon 3e Arrondissement

Lauréat du concours amateur Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

samedi 21 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)
Adresse
149 rue Garibaldi
Ville
69003 Lyon 3e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 3e Arrondissement

Lauréat du concours amateur

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 11:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Vous êtes pianiste amateur ou amatrice et rêvez de vous produire en public, sur la grande scène de l’Auditorium de Lyon ? Ce concours est pour vous. À vos claviers !
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 

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English :

Are you an amateur pianist who dreams of performing in front of an audience on the grand stage of the Lyon Auditorium? This competition is for you. %C0 Get to the keys!

L’événement Lauréat du concours amateur Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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