Lauréat du concours amateur Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
samedi 21 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
Lauréat du concours amateur
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 11:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Vous êtes pianiste amateur ou amatrice et rêvez de vous produire en public, sur la grande scène de l’Auditorium de Lyon ? Ce concours est pour vous. À vos claviers !
.
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you an amateur pianist who dreams of performing in front of an audience on the grand stage of the Lyon Auditorium? This competition is for you. %C0 Get to the keys!
L’événement Lauréat du concours amateur Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Lyon 3e Arrondissement (Rhône)
- Mahler, Symphonie n° 5 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 25 septembre 2026
- Schumann / Beethoven Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 1 octobre 2026
- Gautier Capuçon / Simone Young Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 1 octobre 2026
- Orchestre arabo-andalou du Maroc Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 2 octobre 2026
- Collegium 1704 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 3 octobre 2026