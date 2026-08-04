LAURÉATS DU CONCOURS DE GORDES Place du Capitole Toulouse
jeudi 4 février 2027 · Place du Capitole · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LAURÉATS DU CONCOURS DE GORDES
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 12:30:00
fin : 2027-02-04 13:30:00
Date(s) :
2027-02-04
Créé par Monic Cecconi-Botella et porté par l’association Les Saisons de la Voix, le Concours international de la mélodie et du Lied de Gordes s’est imposé comme l’un des rendez-vous incontournables pour la révélation de jeunes chanteurs.
Les quatre lauréats réunis pour ce Midi les sopranos Faustine Egiziano et Thaïs Raï-Westphal, les barytons Pierre-Yves Cras et Benjamin Guilbaud, accompagnés par le pianiste Etienne Caron apportent avec eux la fraîcheur et l’exigence d’une génération en plein essor, tout acquise à ce répertoire d’une rare intensité poétique. 7 .
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr
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English :
Created by Monic Cecconi-Botella and organized by the association Les Saisons de la Voix, the Gordes International Melody and Lied Competition has established itself as one of the must-attend events for discovering young singers.
L’événement LAURÉATS DU CONCOURS DE GORDES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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